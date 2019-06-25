Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 16:38

(Добавлены последние три абзаца)

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Россия отправила к берегам Венесуэлы фрегат "Адмирал Горшков", заявил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Прямо сейчас плавучий госпиталь Comfort двигается в Карибском море к Южной Америке, и он будет пришвартовываться в ряде портов для доставки медицинской помощи венесуэльцам - беженцам и местным жителям, а вот Россия отправила к Венесуэле свой корабль "Адмирал Горшков" и еще больше военно-технического персонала", - сказал он на брифинге в госдепе.

Накануне в пресс-службе Северного флота РФ сообщили, что российский фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", совершил деловой заход на Кубу

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с "Адмиралом Горшковым" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.

За время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвященных 70-летию Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошел Панамским каналом в Карибское море.

1аю др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!