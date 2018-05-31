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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 17:38 31.05.2018 - 17:38

Нью-Йорк. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) США посчитала, что американский бизнес Deutsche Bank AG находится в "тревожном состоянии" - это достаточно редкая оценка ситуации в крупном фининституте, и ее результатом стало введение ряда ограничений для операций банка.

ФРС дала столь негативную оценку Deutsche Bank примерно год назад, и эти данные не раскрывались, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, ухудшение статуса банка Федрезервом подтолкнуло Deutsche Bank к сокращению рискованных операций в трейдинговом бизнесе и потребительском кредитовании.

Это также означает, что банку приходится согласовывать с представителями ФРС свои решения в плане найма и увольнения менеджеров высшего звена. Даже перераспределение обязанностей и выплата выходных пособий некоторым сотрудникам требует одобрения Федрезерва, отмечают источники.

Негативная оценка ФРС, ключевого для Deutsche Bank регулятора в США, сказалась на отношениях немецкого банка с другими американскими ведомствами, включая Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC), которая потребовала от фининститута улучшить практики в сфере контроля операций.

Американская система оценки банков - CAMELS - учитывает показатели достаточности капитала, качества активов, управления, а также прибыльность операций, уровень ликвидности и чувствительность к рыночным рискам.

Наивысший рейтинг банка соответствует оценке "1" по шкале от 1 до 5, в то время как оценка о "тревожном состоянии" соответствует уровню "4" или "5".

В результате негативной оценки ФРС подразделение Deutsche Bank Trust Company Americas, участвующее в системе страхования депозитов, было помещено FDIC в список "проблемных банков".

Из 1783 фининститутов, названных "проблемными банками" в период с января 2008 года по март 2017 года, 854 восстановили бизнес и избавились от статуса "проблемного", 523 потерпели крах, 294 объединились с конкурентами и 112 остались в списке, свидетельствуют данные FDIC.

В апреле Deutsche Bank объявил о стратегических шагах, которые, как ожидается, позволят банку опираться на более стабильные источники выручки, а также усилить ключевые направления бизнеса. Он предупредил, что реорганизация, предусматривающая, в частности, уменьшение масштаба операций корпоративно-инвестиционного бизнеса в США, потребует существенных сокращений рабочих мест в стране.

Акции Deutsche Bank в четверг подешевели более чем на 8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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