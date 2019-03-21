Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 6:01

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) удивила рынки второе заседание подряд, выбрав более мягкий курс денежно-кредитной политики, чем ожидали эксперты: отказ от повышения процентных ставок как минимум до конца 2019 года.

И если первой реакцией были заявления о том, что Федрезерв пошел на уступки финансовым рынком, то вскоре аналитики стали говорить, что, по всей видимости, текущее состояние американской экономики и возросшие риски требуют более аккуратного подхода.

Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики, однако почти все азиатские индексы растут в четверг. Доллар, подешевевший накануне по отношению к большинству валют, в четверг продолжает сдержанное снижение. Гособлигации США подорожали после заседания ФРС, доходность 10-летних бумаг опускалась до минимума за 15 месяцев.

ФРС по итогам заседания 19-20 марта сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Это решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Однако "точечные графики" (dot pot) показали, что руководители Федрезерва теперь не ожидают повышения процентных ставок в 2019 году и планируют поднять стоимость кредитования в 2020 году всего один раз. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два, в 2020 году - одно.

Американский ЦБ снизил прогноз роста ВВП на 2019 год с 2,3% до 2,1%, оценку инфляции - с 1,9% до 1,8%.

Кроме того, ФРС уточнила планы сокращения активов на балансе: темпы сокращения замедлятся с мая, оно будет полностью прекращено в сентябре. В мае Федрезерв уменьшит объемы продажи бумаг с текущих $30 млрд до $15 млрд в месяц.

"Информация, полученная после январского заседания FOMC, указывает, что рынок труда оставался сильным (strong), но темпы роста экономической активности замедлились с уверенного (solid) уровня, наблюдавшегося в четвертом квартале", - говорится в традиционном сообщении по итогам заседания. На предыдущем заседании ФРС более оптимистично оценивала и ситуацию на рынке труда, и рост в экономике.

"Занятость мало изменилась в феврале, но в среднем рост был уверенным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой", - отмечается в документе. В январе ЦБ называл темпы роста рабочих мест сильными (strong).

"Последние индикаторы указывают на замедление роста потребительских расходов и инвестиций бизнеса в основной капитал в первом квартале", - говорится в коммюнике.

"В годовом выражении общий показатель инфляции снизился, во многом в результате снижения цен на энергоносители, а инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остается близкой к уровню в 2%, - отмечается в заявлении Федрезерва по итогам мартовского заседания. - В целом, рыночные показатели компенсирующей инфляции оставались низкими в последние месяцы, показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо".

ФРС отразила дальнейшее ослабление роста потребительских цен и инфляционных ожиданий по сравнению с периодом перед январским заседанием.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. В поддержку этих целей комитет принял решение о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до уровня 2,25-2,50%", - отмечается в заявлении.

"Комитет по-прежнему считает, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом", - говорится далее. Ранее в этой части содержалась формулировка о том, что "некоторое дальнейшее постепенное повышение целевого уровня базовой ставки" будет соответствовать целям и задачам ФРС.

Оценка факторов риска не изменилась с предыдущего заседания. "В свете международных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления комитет проявит терпение при определении будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средства, которые могут быть целесообразны для обеспечения вышеуказанных результатов", - сообщается в заявлении FOMC.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и симметричной инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми 10 участниками заседания FOMC.

Следующее заседание комитета намечено на 30 апреля - 1 мая. С января все восемь заседаний года сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако обновленные экономические прогнозы по-прежнему публикуются раз в квартал.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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