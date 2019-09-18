Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогноз роста ВВП США на 2019 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%, на 2021 год - улучшен с 1,8% с 1,9%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 1,8%, говорится в пресс-релизе по итогам сентябрьского заседания Федрезерва.

Медианный прогноз на долгосрочную перспективу оставлен на уровне 1,9%.

Кроме того, Федрезерв не стал менять прогнозы инфляции (индекс PCE) на ближайшие три года, оставив их на уровне 1,5% в 2019 году, 1,9% в 2020 году и 2% в 2021 году. В 2022 году ожидается сохранение инфляции на уровне 2%. Прогноз ФРС на долгосрочную перспективу предусматривает 2%-ную инфляцию, в соответствии с основной задачей Центробанка.

Безработица, согласно оценкам руководителей Федрезерва, к концу 2019 года составит 3,7% вместо ожидавшихся в июне 3,6%. Далее она будет понемногу расти: до 3,7% в 2020 году, до 3,8% в 2021 году, и до 3,9% в 2022 году. В долгосрочной перспективе ФРС ожидает безработицу на уровне 4,2%.

Прогнозы всех показателей на 2022 год публикуются впервые.

Медианный прогноз руководства ФРС на уровень базовой процентной ставки на 2019 год снизился до 1,9% с ранее ожидавшихся 2,4%, на 2020 год - также до 1,9% с 2,1%, на 2021 год - до 2,1% с 2,4%. В 2022 году ставка ожидается на уровне 2,4%.

Как сообщалось, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо снизил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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