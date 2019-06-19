Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 21:03

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила прогноз роста ВВП США на 2019 год на уровне 2,1%, прогноз на 2020 год повышен до 2% с 1,9%.

Прогноз подъем американской экономики на 2021 год подтвержден на уровне 1,8%, прогноз на долгосрочную перспективу - на уровне мартовской оценки в 1,9%.

Федрезерв понизил прогноз инфляции (индекс PCE) на 2019 год до 1,5% с 1,8%, на 2020 год - до 1,9% с 2%. Оценка инфляции на 2021 год подтверждена на уровне 2%. Прогноз ФРС на долгосрочную перспективу предусматривает 2%-ную инфляцию в соответствии с ее мандатом.

Безработица, согласно оценкам руководителей Федрезерва, к концу 2019 года составит 3,6% вместо ожидавшихся в марте 3,7%. Далее она будет понемногу расти: до 3,7% в 2020 году и до 3,8% в 2021 году (в марте предполагалось соответственно 3,8% и 3,9%). В долгосрочной перспектив ФРС ожидает безработицу на уровне 4,2% (в марте - 4,3%).

Как сообщалось, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания 18-19 июня сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 2,25-2,50% годовых.

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