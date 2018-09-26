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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 20:35 26.09.2018 - 20:35

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 25-26 сентября приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам сентябрьского заседания указали на то, что 12 из 16 членов FOMC ожидают в общей сложности четырех повышений ставки в текущем году. Прогнозы на 2019 год по-прежнему предусматривают три подъема ставки.

Федрезерв поднял ставку в третий раз в 2018 году, до этого она была повышена в марте и июне.

FOMC отказался от обозначения кредитно-денежной политики, как "стимулирующей", в коммюнике по итогам заседания, что, по мнению экспертов, указывает на приближение уровня ставки к нейтральному уровню.

"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение об увеличении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до 2-2,5%", - говорится в заявлении Федрезерва.

В коммюнике по итогам предыдущего заседания отмечалось, что "курс денежно-кредитной политики остается стимулирующим".

"Информация, полученная после августовского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и сильные (strong) темпы роста экономической активности", - говорится в коммюнике.

"Рост в сфере занятости в среднем был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась на низком уровне, - отмечают в ФРС. - Потребительские расходы и инвестиции бизнеса в основной капитал росли высокими темпами".

в документе.

"В годовом выражении, как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются близкими к уровню в 2%", - отмечается в коммюнике.

"Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий в целом изменились слабо", - считают руководители Федрезерва.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что дальнейшее постепенное повышение целевого уровня базовой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, сохранению сильного рынка труда и приближению инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении.

Риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, считают члены FOMC.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Решение о повышении ставки было принято представителями FOMC единогласно.

Доллар стабилен относительно евро после публикации Федрезервом решения по ставке, фондовые индексы США прибавляют 0,3-0,7%.

ФРС в конце 2015 года повысила базовую процентную ставку впервые почти за 10 лет, в 2016 году ставка была поднята один раз (на 25 базисных пунктов), в 2017 году - трижды на такую же величину.

пк мв ав*

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