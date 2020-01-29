Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 21:07

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 января.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС повысила ставку по излишкам банковских резервов (IOER) до 1,6% с 1,55% и ставку по операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,45%.

Федрезерв продолжит выкупать казначейские векселя и во втором квартале 2020 года, и будет проводить регулярные операции РЕПО, по крайней мере, до конца апреля, говорится в заявлении Центробанка.

"Информация, полученная после декабрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными (moderate), - говорится в пресс-релизе ФРС. - Рост в сфере занятости в среднем был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой".

При этом ФРС обозначила как "умеренные" темпы увеличения потребительских расходов в США, тогда как в декабре заявляла о "сильных" темпах роста.

"Хотя потребительские расходы растут умеренными темпами, индикаторы инвестиций бизнеса в основной капитал и экспорта остаются слабыми. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются ниже 2%. В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции остаются низкими, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо", - указывают в FOMC.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет принял решение об удержании целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам 1,5-1,75%", - отмечается в заявлении.

Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика является целесообразной для поддержания устойчивого роста экономической активности в стране, сильного рынка труда и возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

ФРС продолжит "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз, включая глобальные события и сдержанное инфляционное давление, при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях", - отмечается в документе.

Все 10 членов FOMC проголосовали за принятые на заседании решения.

Следующее заседание FOMC пройдет 17-18 марта 2020 года.

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