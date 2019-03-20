Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 19:45

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 19-20 марта сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Руководители Федрезерва теперь не ожидают повышения процентных ставок в 2019 году и планируют поднять стоимость кредитования в 2020 году всего один раз. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два, в 2020 году - одно.

Американский ЦБ снизил прогноз роста ВВП на 2019 год с 2,3% до 2,1%, оценку инфляции - с 1,9% до 1,8%.

Кроме того, ФРС уточнила планы сокращения активов на балансе: темпы сокращения замедлятся с мая, оно будет полностью прекращено в сентябре.

"Информация, полученная после январского заседания FOMC, указывает, что рынок труда оставался сильным (strong), но темпы роста экономической активности замедлились с уверенного (solid) уровня, наблюдавшегося в IV квартале", - отмечается в традиционном сообщении по итогам заседания. На предыдущем заседании ФРС более оптимистично оценивала и ситуацию на рынке труда, и рост в экономике.

"Занятость мало изменилась в феврале, но в среднем рост был уверенным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой", - сообщается в документе. В январе ЦБ называл темпы роста рабочих мест сильными (strong).

"Последние индикаторы указывают на замедление роста потребительских расходов и инвестиций бизнеса в основной капитал в первом квартале", - говорится в коммюнике.

"В годовом выражении общий показатель инфляции снизился, во многом в результате снижения цен на энергоносители, а инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остается близкой к уровню в 2%, - отмечается в заявлении Федрезерва по итогам мартовского заседания. - В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции оставались низкими в последние месяцы, показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо".

ФРС отразила дальнейшее ослабление роста потребительских цен и инфляционных ожиданий по сравнению с периодом перед январским заседанием.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. В поддержку этих целей комитет принял решение о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до уровня 2,25-2,50%", - отмечается в заявлении.

"Комитет по-прежнему считает, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом", - говорится далее. Ранее в этой части содержалась формулировка о том, что "некоторое дальнейшее постепенное повышение целевого уровня базовой ставки" будет соответствовать целям и задачам ФРС.

Оценка факторов риска не изменилась с предыдущего заседания. "В свете международных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления комитет проявит терпение при определении будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам, которые могут быть целесообразны для обеспечения вышеуказанных результатов", - сообщается в заявлении FOMC.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и симметричной инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми десятью участниками заседания FOMC.

Рынок акций США несколько стабилизировался в среду после публикации итогов заседания ФРС. Фондовые индексы США заметно снижались перед объявлением итогов заседания: Dow Jones - на 0,6%, S&P 500 - на 0,5%, Nasdaq - на 0,3%. К 21:20 мск Nasdaq вырос на 0,3%, S&P 500 почти не изменился, Dow Jones опустился менее чем на 0,2%.

Доходность гособлигаций США снижается, реальная доходность 10-летних госбумаг достигла минимума за 13 месяцев, отмечают аналитики.

Доллар повышался менее чем на 0,1% в парах с евро и иеной перед публикацией коммюнике и прогнозов ФРС, к 21:20 мск он опустился на 0,6% к евро, до $1,1418, и на 0,5% к японской нацвалюте, до 110,84 иены.

Следующее заседание комитета намечено на 30 апреля - 1 мая. С января все восемь заседаний года сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако обновленные экономические прогнозы по-прежнему публикуются раз в квартал.

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