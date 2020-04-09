Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 7:21

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) увидели угрозу резкого спада экономической активности и ухудшения рыночных условий в США, что подтолкнуло их к двум снижениям ставки в прошлом месяце, а также запуску ряда программ с целью ограничения негативных последствий пандемии коронавируса для американской экономики.

В среду Федрезерв опубликовал протокол двух экстренных заседаний, прошедших 2 и 15 марта 2020 года. На первом из этих заседаний Центробанк понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых, на втором - опустил ставку на полный процентный пункт, до 0-0,25%, и объявил о запуске программы выкупа активов на $700 млрд.

Согласно протоколу, руководители ФРС отметили, что "краткосрочный прогноз для американской экономики резко ухудшился за последние недели и стал абсолютно неопределенным". Их также беспокоило отсутствие ясности в отношении того, когда экономические условия в США могут начать улучшаться.

"Сроки возобновления роста американской экономики будут зависеть от мер по сдерживанию распространения коронавируса, а также от успешности этих мер и других ответных действий, в том числе в плане бюджетной политики", - говорится в протоколе.

Уже после 15 марта ФРС объявила, что не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом, а будет выкупать столько гособлигаций и ипотечных бумаг, сколько потребуется.

Кроме того, Федрезерв объявил о запуске ряда программ с целью поддержки рынков коммерческих бумаг, муниципальных и корпоративных облигаций.

Все эти действия показали, что прогноз ФРС для экономики США радикально изменился по сравнению с началом текущего года. По итогам заседания, прошедшего в конце января, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение сохранить ставку на уровне 1,5-1,75%, ожидая сохранения устойчивого роста экономики США.

Хотя тогда уже было известно об эпидемии коронавирусной инфекции в Китае, серьезной угрозы для глобальной экономики в ней не видели, и руководители ФРС сошлись во мнении о необходимости "внимательно следить за ситуацией".

Спустя всего лишь 1,5 месяца рыночные проблемы, возникшие в результате распространения коронавируса, стали для Федрезерва очевидными, в том числе "рост волатильности и ухудшение ликвидности" рынков US Treasuries, а также ипотечных ценных бумаг.

"Руководители ФРС выразили опасения в отношении проблем с работой этих рынков, особенно в свете их статуса фундаментальных элементов для функционирования американской и глобальной финансовых систем", - отмечается в протоколе.

Инвесторы положительно оценили масштабные меры, предпринятые Федрезервом, считая, что они серьезно помогли ослабить напряженность на финансовых рынках, пишет Financial Times.

"ФРС проделала феноменальную работу, будучи настолько открытой и прозрачной, насколько это возможно, двигаясь по пути стимулирования экономики, - отмечает аналитик Janus Henderson Ник Марутсос. - Центробанк служит опорой для тех, кто нуждается в этом, а также сохраняет возможность для новых стимулов".

В ходе экстренных мартовских заседаний руководители ФРС высказывали опасения, что принимаемые ими решительные меры могут быть расценены как сигнал чрезмерного пессимизма в отношении ситуации в экономике или вызвать опасения, что Центробанк может снизить ставку до отрицательного уровня. Тем не менее, они подчеркивали, что Федрезерв имеет возможности для принятия дальнейших стимулирующих мер.

Позднее ФРС смягчила требования к резервному капиталу крупнейших банков, а также запустила своп-линии с центробанками ряда других стран, чтобы обеспечить им доступность долларовой ликвидности.

пк им ав

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