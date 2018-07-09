Фунт перешел к снижению на новости об отставке Бориса Джонсона, FTSE 100 растет
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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Курс фунта стерлингов, поднимавшийся в ходе торгов в понедельник на 0,5% к доллару США, перешел к снижению на новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел Бориса Джонсона.
К 17:51 мск фунт подешевел к доллару на 0,2%, до $1,3258 за фунт.
Фондовый индекс FTSE 100, тем временем, продолжает повышаться: индикатор вырос на 0,73%.
Ранее в понедельник в отставку также ушел британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Его сменит Доминик Рааб, занимавший до этого должность министра жилищного строительства. Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов Великобритании по выходу из ЕС.
По мнению аналитиков, уход еще одного министра повышает риски обострения политической борьбы и неопределенность относительно процесса Brexit.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс