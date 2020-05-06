Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 15:38

Мадрид. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Спортсмены из футбольных клубов Испании в среду вернулись на тренировочные базы своих команд спустя два месяца после введения ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что всех футболистов проверят на предмет заражения коронавирусом COVID-19. До непосредственно тренировок допустят только тех, чьи результаты анализа покажут отрицательный результат. Ожидается, что тренировки возобновятся уже в конце этой неделе.

Многие футбольные клубы, в том числе "Барселона", "Реал Мадрид" и "Атлетико Мадрид", ранее на этой неделе начали работы по подготовке баз для возвращения спортсменов.

Между тем, отмечается, что прибывшие на базы спортсмены в среду в большинстве своем были без масок и перчаток. Без масок в тренировочный центр "Барселоны", в частности, приехали Лионель Месси и Жерар Пике.

В течение последних дней на всех тренировочных базах были проведены дезинфекционные работы. Помимо спортсменов, на коронавирус также проверят тренерский состав и других сотрудников клубов.

Ожидается, что сначала спортсмены будут тренировать по отдельности, затем - группами в несколько человек.

В профессиональной футбольной лиги Испании надеются, что им удастся возобновить проведение матчей без зрителей уже в июне.

В последние дни в Испании начали постепенно ослаблять некоторые ограничительные меры, введенные в середине марта для борьбы с распространением коронавируса.

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