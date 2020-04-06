Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 15:55

Берлин. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" в понедельник приступил к тренировкам, прерванным ранее из-за распространения нового типа коронавируса Covid-19, сообщают европейские СМИ.

Первая после перерыва тренировка состоялась с соблюдением специальных мер осторожности. В частности, футболисты тренировались маленькими группами по пять человек, а не все вместе. Спортсмены также соблюдали рекомендованную дистанцию в 1,5 метра между друг другом.

"Тренироваться маленькими группами очень необычно, но было приятно увидеть ребят вживую снова", - поделился своими впечатлениями после тренировки капитан команды Мануэль Нойер.

ФК "Бавария" прекратила тренировки после того, как 13 марта было объявлено о приостановке Чемпионата Германии по футболы - Бундеслиги.

По последним данным, в ФРГ с начала вспышки нового типа коронавируса зарегистрировано около 100 тыс. случаев заболевания. Более 1,5 тыс. скончались, 28 тыс. выздоровели.

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