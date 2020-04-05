Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 17:49

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский нападающий испанского футбольного клуба "Сельта" Федор Смолов нарушил карантин в Испании и, покинув страну, вернулся в Россию, пишет издание Marca в воскресенье.

"Игрок сборной России Федор Смолов отправился в свою страну, нарушив карантин, наложенный властями Испании из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Издание, ссылаясь на "Сельту", подчеркивает, что Смолов неоднократно обращался к руководству испанской Ла Лиги за разрешением вернуться в Россию по личным делам, однако получал отказы.

Отмечается, что Смолов обещал вернуться в расположение "Сельты", как только уладит свои дела.

Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" 30 января на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона, по его условиям "Сельта" имеет право выкупа футболиста.

1дк вн аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!