Хакерская атака привела к утечке личных данных германских политиков и журналистов

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 9:24

*** Атака, в частности, затронула личные данные президента ФРГ

Берлин. 4 января. ИНТЕРФАКС - Личные данные германских политиков и некоторых журналистов были распространены в Интернете в результате хакерской атаки, сообщают в пятницу немецкие СМИ.

Хакерская атака произошла перед рождеством, однако СМИ стало известно об этом только сейчас.

По данным изданий, в Интернете были опубликованы такие данные политиков и журналистов, как номера мобильных телефонов, адреса, части личных переписок и семейные фотографии.

Хакерская атака затронула многих политиков, кроме членов ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Речь, в частности, идет о президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере, председателе партии "зеленых" Роберте Хабеке, генсеке Социал-демократической партии Германии Ларсе Клингбайле и об экс-главе МИД ФРГ Зигмаре Габриэле.

Кроме того, атаке хакеров подверглись журналисты телеканалов ARD и ZDF. В частности, атака коснулась немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который специализируется на проблеме допинга.

Пока неизвестно, кто именно стоит за произошедшей хакерской атакой.

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