Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 14:13

Иерусалим. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Хакеры взломали сайт израильской корпорации телерадиовещания Kan во время прямой трансляции первого полуфинала международного музыкального конкурса "Евровидение", сообщает газета "Джерузалем пост".

На несколько минут перед зрителями возник черный экран, на котором затем появились сообщения с угрозами. После этого последствия атаки удалось устранить.

В них говорилось: "В Израиле не безопасно. И вы убедитесь в этом!", "Опасность ракетной атаки, укройтесь в убежище".

В среду в Kan подтвердили, что, по всей видимости, накануне подверглись хакерской атаке.

"Мы очень серьезно относимся к вопросу кибербезопасности, и мы расследуем произошедшее", - отметили в корпорации.

Во вторник в Тель-Авиве прошел первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение". На сцену вышли представители 17 стран, в том числе Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии. Второй полуфинал состоится 16 мая. Финал Евровидения запланирован на вечер 18 мая.

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