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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 10:46 09.06.2018 - 10:46

(повтор с исправлением опечатки во втором абзаце)

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Китайские хакеры похитили информацию по разработке вооружений американских подлодок у одной из компаний-подрядчиков ВМС США, сообщает в субботу газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники в американской администрации.

Украденные данные общим объемом 614 гигабайт касаются, в частности, секретного проекта Sea Dragon ("Морской дракон").

Он предусматривает разработку к 2020 году противокорабельных ракет нового типа. Помимо этого, по имеющимся данным, хакеры похитили криптографические системы, используемые американскими военными.

По данным "Вашингтон пост", данные хранились на незащищенном сервере, который, вероятно, был взломан хакерами в начале этого года. При этом, речь идет о достаточно ценной для военных информации, отмечается в статье.

Кто именно является подрядчиком ВМС США, допустившим утечку, не сообщается. Также не уточняется и то, какая именно хакерская группа из Китая ответственна за похищение данных.

Издание подчеркивает, что компания-подрядчик работает на Центр ВМС США по подводным операциям, расположенный в городе Нью-Порт (штат Род-Айленд).

"Это (похищение данных - ИФ) дает часть представления о том, чем занимается Китай. Он пытается добыть технологии для разработки современных видов оружия любыми способами", - приводит газета слова бывшего сенатора от штата Миссури Джима Тэлента.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование, которое ведут агенты Федерального бюро расследований.

Проект Sea Dragon был запущен Пентагоном в 2012 году и направлен на технические улучшения уже существующих американских вооружений. Издание отмечает, что в Пентагоне могли потратить порядка $300 млн на проект, начиная с 2015 года, и намерены приступить к испытаниям нового ракетного вооружения для подлодок в сентябре 2018 года.

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