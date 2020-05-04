Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 11:13

Лондон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Британские власти обвиняют Россию и Иран в попытках кражи в Великобритании данных о разработках, связанных с проблемой коронавируса, сообщила газета Daily Mail.

Она пишет, что что иранские и российские хакеры нацелились как на ученых, так и на врачей в университетах Великобритании, изучающих коронавирус, в том числе, работающих над созданием вакцины от COVID-19, отмечает издание.

Представители Национального центра кибербезопасности назвали эти атаки "совершенно предосудительными", пишет Daily Mail.

При этом она подчеркивает, что до сих пор ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом.

1гк ав

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