Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 17:05

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник США по Афганистану отправился в Европу, в том числе в Россию, на переговоры, сообщают в понедельник в американском госдепе.

"Спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад вместе с сотрудниками ряда ведомств 20 октября отправились в Брюссель, Париж и Москву", - говорится в сообщении.

В Брюсселе и Париже Халилзад рассчитывает обсудить с представителями ЕС, НАТО и ООН "как ускорить работу по достижению мира в Афганистане".

"В Москве спецпосланник Халилзад встретится с российским и китайским визави, чтобы обсудить перспективу прекращения войны в Афганистане, отвечающую интересам всех сторон", - подчеркивает госдеп.

1во ВВ

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