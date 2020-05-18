Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад вылетел на переговоры в Доху и в Кабул, говорится в заявлении госдепартамента США.

Ожидается, что в Дохе он проведет переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Он обсудит с ними процесс реализации соглашения, заключенного талибами и американцами ранее в этом году. В Кабуле он встретится с высокопоставленными афганскими официальными лицами и поднимет тему необходимых шагов для начала межафганских переговоров как можно скорее.

В заявлении госдепа подчеркивается, что "Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке стремления афганского народа и международного сообщества к политическому урегулированию, которое положит конец 40-летнему конфликту, и гарантирует, что Афганистан никогда больше не станет платформой для международного терроризма".

Соглашение между США и талибами было подписано 29 февраля в столице Катара Дохе. Оно предусматривало, что перед запуском межафганских переговоров правительство выпустит на свободу пять тысяч талибов, а радикальное движение - тысячу афганских военных. Однако позже правительство заявило о готовности поэтапно освободить да мирных переговоров полторы тысячи талибов. До сих пор ни та, ни другая сторона этих условий не выполнила.

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