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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 20:03 29.05.2018 - 20:03

Иерусалим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Группировки ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" во вторник взяли на себя ответственность за обстрелы территории Израиля, сообщает израильское издание "Таймс оф Исраэл".

Ранее во вторник из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.

В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа. Был разрушен тоннель, которым пользовались боевики ХАМАС.

Армия обороны Израиля предупредила, что при необходимости ответные обстрелы будут усилены.

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