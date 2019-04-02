Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 15:22

Иерусалим. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Часть положений договоренности о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС будет согласована до израильских внеочередных парламентских выборов 9 апреля, заявил во вторник представитель радикальной палестинской группировки.

Однако некоторые наиболее сложные элементы возможного соглашения, такие, например, как реализация энергетического проекта в секторе Газа, будут дорабатываться уже после голосования, отметил представитель ХАМАС, которого цитирует израильский портал Ynetnews.

Он также приводит слова главы радикальной группировки Исмаила Хании, который заявил во вторник, что передал через египетского посредника израильской стороне требования, касающиеся палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

По словам И.Хании, требования включают снятие блокирования мобильных звонков заключенным, а также возобновление посещений их членами семьи.

Ранее во вторник Ynetnews сообщил со ссылкой на связанный с ХАМАС телеканал, что договоренность о длительном прекращении огня может включать обмен пленными и что "ближайшие часы будут решающими".

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился после ракетных обстрелов из Газы израильской территории и ответных ударов ВВС Израиля по сектору Газа. Движение ХАМАС с 2007 года контролирует сектор Газа.

Переговоры о прекращении огня ведутся при посредничестве египетской разведки и ООН. По данным израильских СМИ, от египетской разведки посредником выступает курирующий палестинскую тему генерал Ахмед Абдель Халек, от ООН - ближневосточный посланник Николай Младенов, который накануне встречался с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией.

Израильскую делегацию возглавляет председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, а делегацию ХАМАС - Яхья Синвар.

В рамках договоренностей Израиль возобновил работу переходов на границе с сектором Газа "Керем-Шалом" и "Эрез", которые были закрыты почти неделю из-за обмена ударами с палестинскими группировками. По этим КПП возобновились поставки дизельного топлива для электростанции в секторе Газа.

1ак ан

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