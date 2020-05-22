Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 17:52

Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской Республики Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз заявил, что Израиль - это "раковая опухоль" Ближнего Востока, которая будет уничтожена.

"Сионистский режим представляет собой смертоносную раковую опухоль и вред для региона. Без сомнения он будет уничтожен", - сказал Хаменеи в ходе 30-минутного выступления, которое транслировалось по иранскому телевидению.

В своей речи Хаменеи несколько раз назвал Израиль "злокачественной опухолью", а также подверг критике США и западные страны за снабжение "различными военными и невоенными инструментами власти, и даже атомным оружием".

Аятолла Али Хаменеи как минимум два последних десятилетия периодически называет Израиль "раковой опухолью" Ближнего Востока и обещает уничтожить его. Так, в 2012 году он говорил, что "Израиль - это раковая опухоль, которую необходимо вырезать". Незадолго до этого он также называл Израиль "раковой опухолью, которую нужно удалить с божьей помощью". Он также заявлял, что у "сионистского режима - варварская сущность", и что "он является причиной многих проблем исламского мира".

Также Хаменеи заявлял, что позиция Тегерана по урегулированию ситуации в регионе остается неизменной - референдум с участием всех местных этноконфессиональных групп для определения политического будущего Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября 2019 года пообещал распространить суверенитет своего государства на все еврейские поселения, в том числе на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан. Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать долину Иордана.

Ранее на этой неделе палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что считает себя свободным от выполнения всех соглашений в сфере безопасности, действующих между палестинцами и Израилем и США.

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