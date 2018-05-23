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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 20:44 23.05.2018 - 20:44

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что Иран не может взаимодействовать с США на нормальной основе, поскольку Вашингтон нарушает взятые на себя обязательства.

"Исламская республика не может иметь дело с правительством, которое легко нарушает международный договор, отзывает свою подпись и хвастается этим в ходе театрального шоу по телевидению", - говорится в заявлении лидера Ирана.

При этом А.Хаменеи упомянул Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Иран принял на себя обязательства по соглашению. А они (США - ИФ) не имеют оправданий. Международное агентство по атомной энергии неоднократно подтверждало приверженность Ирана (СВПД - ИФ). Но вы видите, что они легко аннулируют международное соглашение", - отметил он.

По его словам, в итоге президент США Дональд Трамп разделит судьбу своих предшественников и "исчезнет из истории".

8 мая американский Д.Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном по ядерной программе и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что СВПД не смог сдержать "враждебных" действий Тегерана, и что главная задача любого будущего соглашения с Ираном заключается в обеспечении безопасности США.

"Мы не повторим ошибок предыдущей администрации (США - ИФ) и мы не будем вести переговоров об условиях самого СВПД", - отметил он.

Также М.Помпео заявил, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее.

В то же время госсекретарь утверждал, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на изменение Тегераном своей политики.

аю ар

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