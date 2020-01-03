Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 11:50

Дубай. 3 января. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каана новым командующим спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в пятницу иранское агентство "Тасним".

Каан занял место генерала Касема Сулеймани, ликвидированного ранее военными США в Багдаде.

Ранее стало известно о гибели Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

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