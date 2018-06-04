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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 18:28 04.06.2018 - 18:28

Дубай. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в понедельник заявил, что, несмотря на старания врагов, Иран не свернет ракетную программу.

"Вражеский замысел состоит в том, чтобы Иран отказался от ракетной программы - это мечта, которая никогда не станет явью", - приводит агентство "Мехр" слова А.Хаменеи.

"Иран даст в десять раз более сильный отпор, если подвергнется нападению врага", - сказал он.

"Мехр" отмечает, что А.Хаменеи, указывая на выход США из соглашения по иранской ядерной программе, заявил, что подобные действия лишь демонстрируют отчаяние врагов Ирана. Руководитель Исламской республики Иран также пообещал, что "враги никогда не остановят прогресс иранского народа".

Кроме этого, по словам А.Хаменеи, Иран продолжит поддержку палестинцев.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

1аю ар

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