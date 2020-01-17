Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 11:09

Дубай. 17 января. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в пятничной проповеди сравнил нынешнее поведение Великобритании, Германии и Франции с поведением этих стран во времена ирано-иракской войны, отметив, что доверять им нельзя.

"Великобритания, Германия и Франция выступили в адрес Ирана с угрозами, заявив, что они вновь могут вынести ядерную проблему на обсуждение СБ ООН (как это предусмотрено принятым странами "Евротройки" механизмом урегулирования разногласий в рамках СВПД). Эти же самые страны оказывали содействие (бывшему президенту Ирака) Саддаму Хусейну во время войны (между Ираком и Ираном). Сейчас они действуют похожим образом", - сказал он.

"После того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, власти этих трех стран лишь рассуждают. Я им не верю, они не делают ничего, они служат интересам США, воистину они - американские марионетки", - добавил он.

По словам Али Хаменеи, "они ждут, когда США поставят Иран на колени, но США не способны поставить иранский народ на колени".

Али Хаменеи прочел проповедь на пятничной молитве впервые за восемь лет.

1ар ДЕ

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