Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 9:46

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Враждебность США в отношении Ирана - это константа, которую невозможно изменить, проявляя сдержанность, заявил в среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Враждебность США в отношении Ирана - это не временное явление. Это - неизбежность", - сказал он в ходе выступления в Куме.

По мнению аятоллы, "было бы ошибкой считать, что если мы сделаем шаг назад, то США откажутся от враждебности"

Он выразил уверенность, что цель Вашингтона- "принести разрушения в мой дорогой Иран".

Кроме того, лидер Ирана призвал ближневосточные страны выступить против вмешательства США в их дела и настаивать на выводе американских сил.

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