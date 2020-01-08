Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Враждебность США в отношении Ирана - это константа, которую невозможно изменить, проявляя сдержанность, заявил в среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Враждебность США в отношении Ирана - это не временное явление. Это - неизбежность", - сказал он в ходе выступления в Куме.
По мнению аятоллы, "было бы ошибкой считать, что если мы сделаем шаг назад, то США откажутся от враждебности"
Он выразил уверенность, что цель Вашингтона- "принести разрушения в мой дорогой Иран".
Кроме того, лидер Ирана призвал ближневосточные страны выступить против вмешательства США в их дела и настаивать на выводе американских сил.
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