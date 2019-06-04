Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 10:21

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант во вторник заявил, что намерен эффективно сотрудничать с министром торговли Лиамом Фоксом в рамках переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем.

"С нетерпением жду того, чтобы работать с ним над достижением лучшего соглашения по Brexit и установлением новых торговых возможностей по всему миру", - написал Хант в Twitter.

Хант является одним из вероятных претендентов на пост премьер-министра Великобритании после того, как его покинет Тереза Мэй.

Ранее Лиам Фокс заявил, что рад сотрудничать с главой британского МИД Джереми Хантом и отметил, что Хант "способен объединить членов Консервативной партии".

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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