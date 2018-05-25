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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 14:08 25.05.2018 - 14:08

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший продюсер Харви Вайнштейн пришел в полицию Нью-Йорка с повинной по обвинениям в сексуальных домогательствах, сообщает в пятницу американская газета "Нью-Йорк таймс".

По данным издания, Х.Вайнтштейн предстанет перед судом по обвинениям в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу, что считается покушением на половую свободу в соответствии с нормами законодательства Нью-Йорка.

О том, кто именно из женщин стал потерпевшей в результате изнасилования, не сообщается. Что касается второго обвинения, речь, вероятно, идет об актрисе Люси Эванс. По словам актрисы, Х.Вайнтштейн заставил ее заниматься с ним оральным сексом во время встречи по поводу роли в одном из фильмов.

О том, что ордер на арест Х.Вайнштейна был уже выдан, стало известно в минувший четверг.

Скандал с сексуальными домогательствами в отношении, в основном, женщин в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. Он начался с публикации расследования газеты "Нью-Йорк таймс" о Х.Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и сотрудницы основанных им компаний.

В общей сложности около 80 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что Х.Вайнштейн домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.

Из-за скандала жена Х.Вайнштейна актриса Джорджина Чапмен подала на развод.

Тэ эф ВВ

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