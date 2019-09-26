Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 11:04

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар выразил готовность к диалогу, однако при условии победы над "преступниками и террористами" в Триполи, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление Хафтара.

СМИ отмечают, что заявление было обнародовано накануне специальной встречи "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая будет посвящена Ливии.

"Когда все будет сказано и сделано, нам будет нужен диалог, и нам нужно будет сесть за стол переговоров", - отмечается в документе.

Однако, согласно заявлению, переговоры "не могут быть возможны до тех пор, пока террористические группы и криминальное ополчение контролируют Триполи".

Хафтар приветствовал проведение в Нью-Йорке специальной встречи по Ливии и выразил надежду на то, что на ней будут представлены предложения в интересах ливийского народа и установления безопасности в стране.

Как напоминают СМИ, ранее в сентябре Хафтар отверг предложение ООН о возобновлении мирных переговоров, подчеркнув при этом, что силовые действия являются лучшим способом решить конфликт в Ливии.

Между тем Файез Саррадж, возглавляющий признанное ООН правительство Ливии, базирующееся в Триполи, во время выступления на нынешней сессии Генассамблеи ООН завил о невозможности переговоров с Хафтаром.

По его словам, Хафтар уже несколько лет получает зарубежную помощь в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН по введенному в отношении Ливии эмбарго на поставки оружия.

Ливия находится в состоянии раскола после свержения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи.

Хафтара поддерживает избранный в восточных районах Ливии парламент. В апреле нынешнего года по приказу Хафтара Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи.

1аю ав

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