Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 19:08

Париж. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что пока не видит условий для прекращения огня в Ливии, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Маршал Хафтар выразил мнение, что условия для прекращения огня в Ливии не сложились", - пишет издание.

По словам источника, Хафтар в Париже сказал, что "недоверие между вовлеченными в конфликт ливийскими сторонами как никогда сильное".

Со своей стороны Макрон призвал командующего ЛНА "сделать шаг в направлении прекращения огня".

Между тем, Хафтар признал необходимым "инклюзивный политический диалог" между сторонами конфликта. Он отметил, что готов принять в нем участие.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Файезом Сараджем.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в пригородах ливийской столицы.

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