Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 7:18

Дубай. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отдал распоряжение усилить наступление на силы правительства национального согласия в период священного для мусульман месяца Рамадан, назвав его "месяцем священной войны".

"Офицеры и солдаты наших вооруженных и вспомогательных сил, я приветствую вас в эти славные дни и призываю вас со всей силой и решимостью преподать врагу еще более серьезный, чем прежде, урок, о котором мы все знаем. И мы будем так поступать, пока не вырвем его с корнем из нашей любимой земли", - говорится в распространенном пресс-службой ЛНА заявлении Х.Хафтара.

Наблюдатели обращают внимание, что заявление последовало буквально через несколько часов после оглашенного ООН призыва к сторонам конфликта к перемирию на время Рамадана.

Х.Хафтар и ранее игнорировал призывы ООН. Так, он начал в апреле наступление на столицу Ливии Триполи тогда, когда там находился генсек ООН Антониу Гутерриш для подготовки конференции по национальному примирению.

По поступающим сообщениям, ВВС ЛНА продолжают наносить удары по обороняющим Триполи силам признанного ООН правительства национального согласия, возглавляемого Файезом Сараджем.

Пресс-служба ЛНА распространила заявление, в котором утверждается, что ударами ее ВВС был полностью уничтожен правительственный оперативный штаб.

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