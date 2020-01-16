Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 21:06

(расширенная версия сообщения от 21:58, добавлены подробности о визите)

Рим. 16 января. ИНТЕРФАКС - Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в Афины, сообщают в четверг западные СМИ.

Визит Хафтара в Грецию не был анонсирован. По данным Афинско-Македонского агентства новостей в пятницу командующий ЛНА встретится в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Также у Хафтара, по данным СМИ, запланировано две встречи с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. Одни из них, частная, пройдет в четверг. Вторая состоится утром в пятницу в греческом министерстве иностранных дел.

Ранее в четверг командующий ЛНА встретился с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. После встречи с Хафтаром Маас заявил, что командующий ЛНА выразил приверженность режиму прекращения огня в Ливии.

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта, в которой, в частности, примет участие Хафтар.

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