Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 19:56

Рим. 16 января. ИНТЕРФАКС - Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в Афины, сообщают в четверг западные СМИ.

Визит Хафтара в Грецию не был анонсирован. С кем он планирует встретиться в греческой столице, СМИ не сообщают.

Ранее в четверг командующий ЛНА встретился с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. После встречи с Хафтаром Маас заявил, что командующий ЛНА выразил приверженность режиму прекращения огня в Ливии.

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта, в которой, в частности, примет участие Хафтар.

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