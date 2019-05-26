Берлин. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр полагает, что партия добилась своей цели на выборах в Европарламент, пишет в воскресенье издание "Бильд".
Она выразила уверенность, что представитель партии и лидер списка "Европейской народной партии" Манфред Вебер займет пост председателя Еврокомиссии.
"Он наш человек для поста председателя Европейской комиссии", - приводит "Бильд" слова Крамп-Карренбауэр.
Ранее сообщалось, что альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Ангелы Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии с 28%.
Отмечается, что по сравнению с 2014 годом позиции альянса ХДС/ХСС ослабились, так как тогда он получил 35% голосов.
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