Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 18:46

Берлин. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй на выборах в парламенты двух регионов ФРГ - Саксонии и Бранденбурга.

Согласно экзит-поллу телеканала ЦДФ, в Саксонии по состоянию на 18:24 (19:24 МСК) ХДС может рассчитывать на 33,1% голосов, АдГ- на 27,5%. "Левые" получают 10,5%, социал-демократы СДПГ - 8%, "Зеленые"- 8,3%.

В Бранденбурге на первом месте СДПГ с 26,8% голосов, далее следует АдГ с 24,1%. ХДС могут рассчитывать на 15,5% голосов, "Левые" - на 10,7%, "Зеленые" - на 10,0%.

Выборы проходят в воскресенье, по их итогам будут сформированы региональные парламенты-ландтаги.

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