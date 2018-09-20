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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 21:29 20.09.2018 - 21:29

Нью-Йорк (ООН). 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Никки Хейли не исключает возможности встречи президента Ирана Хасана Рухани с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал Си-эн-эн.

"Президенту решать, хочет ли он этого (встречи- ИФ)", - цитирует Н.Хейли журналист телеканала Кевин Липтак.

Н.Хейли в ходе пресс-конференции по вопросу Генассамблеи ООН рассказала, что у Д.Трампа на следующей неделе запланированы встречи, в частности, с главами Южной Кореи, Египта, Франции, Израиля, Японии и Великобритании.

Президент США на следующей неделе выступит на заседании СБ ООН по теме нераспространения оружия массового уничтожения, напомнили в четверг в Белом доме.

Согласно опубликованному графику американского лидера, президент выступит с ремарками на заседании в среду, 26 сентября.

В графике указывается, что темой станет "предотвращение распространения оружия массового уничтожения".

Также в Белом доме подтвердили запланированные двухсторонние встречи Д.Трампа с рядом мировых лидеров. Так, президент США встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, французским лидером Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, японским премьер-министром Синдзо Абэ, а также премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В расписании президента США также указано, что во вторник, 25 сентября, Д.Трамп выступит на Генассамблее ООН. Позже во вторник у него запланирован обед с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее в сентябре Н.Хейли объявила о планах провести 26 сентября заседание СБ ООН по Ирану под председательством президента США Д.Трампа. Она отметила, что американский лидер на заседании поднимает тему нераспространения химоружия, а также ситуацию в Идлибе.

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