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Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет готов назначить представителя госдепа Хизер Нойерт на пост пресс-секретаря Белого дома в случае ухода с этой должности Сары Сандерс, сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

"Согласно источникам, если бы Сандерс была вынуждена уйти (с поста - ИФ) раньше запланированного срока, то Трамп считал бы хорошим вариантом, чтобы бывшая ведущая Fox & Friends Хизер Нойерт, которая сейчас является пресс-секретарем госдепа, стала бы его новым пресс-секретарем", - пишет издание.

По словам неназванного бывшего американского чиновника, Д.Трампу "нравится" Х.Нойерт.

Согласно источникам издания, С.Сандерс рассматривает возможность ухода со своего поста. В частности, это связано с недавними решениями и заявлениями американского лидера относительно ситуации с разделением семей нелегальных иммигрантов на границе, которые, по словам источников, "вызвали хаос" в Белом доме.

"Она продолжает испытывать разочарование относительно того, что многие политические приоритеты (администрации СЩА - ИФ) остаются непонятными", - сказал один из друзей С.Сандерс.

"Она устала отвечать за то, во что не верит", - добавил он.

Ранее ряд американских СМИ сообщал, что С.Сандерс и заместитель пресс-секретаря Белого дома Раджив Шах планируют уйти со своих постов. При этом, отмечалось, что С.Сандерс может покинуть свой пост к концу этого года, однако сама официальный представитель Белого дома эти сообщения позже опровергла.

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Интерфакс