Хизер Нойерт начинают усиленно готовить к должности постпреда США при ООН - СМИ

Вашингтон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Официального представителя госдепа США Хизер Нойерт в скором времени начнут готовить для слушаний в сенате по ее назначению на должность постпреда США при ООН, сообщает в среду издание Politico.

Ожидается, что для Х.Нойерт проведут серию брифингов о состоянии торговли и по мировым горячим точкам. Кроме того, вскоре после Нового года для нее проведут репетиции ее выступления перед сенаторами. В роли сенаторов на репетициях речи выступят представители госдепа и аппарата Белого дома.

Слушания в сенате о назначении Х.Нойерт, по данным издания, пройдут в начале следующего года. В сенате Х.Нойерт, как ожидается, предстоит выстоять под напором демократов, а также ряда скептически настроенных республиканцев, отмечает газета.

Х.Нойерт готовится вступить в должность постпреда в неспокойное время, когда у США находится в торговом споре с Китаем, активизируются Северная Корея и Россия, а президент США Дональд Трамп объявляет о выводе американских войск из Сирии. Ожидается, что в сенате Х.Нойерт зададут вопросы по всем этим темам.

Издание отмечает, что назначение Х.Нойерт на высокий дипломатический пост достаточно необычно. Так, у нее нет дипломатического опыта помимо работы официальным представителем госдепа США в течение полутора лет.

Эксперт американской организации "Совет по международным отношениям" Элиотт Абрамс полагает, что Х.Нойерт "очень хорошо информирована обо всех вещах, которые у нее могут спросить сенаторы, но у нее нет опыта в политических взаимных уступках, а ей понадобится договариваться о компромиссах в ООН".

В октябре Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. В начале декабря президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Хизер Нойерт на эту должность. В случае одобрения ее кандидатуры Конгрессом США Х.Нойерт сменит Н.Хейли в начале следующего года.

Шансы Х.Нойерт на утверждения постпредом США при ООН достаточно велики: поддерживающие Д.Трампа республиканцы располагают большинством в сенате. Именно верхняя палата конгресса США отвечает за утверждения официальных лиц на высокие должности.

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