Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 10:04

Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала сенатора Берни Сандерса, претендующего на пост президента США от Демократической партии, сообщают западные СМИ со ссылкой на выдержки из телепередачи, которая выйдет в эфир сервиса Hulu.

"Он годами был членом Конгресса. Его там поддерживал только один сенатор... Его никто не любит, никто не хочет с ним работать, он ничего не сделал. Он был политиком-карьеристом", - говорит Клинтон в программе, которая выйдет в эфир в марте 2020 года.

При этом Клинтон отказалась пояснять, поддержит ли она Сандерса, если именно он станет кандидатом от Демократической партии на грядущих выборах.

Сандерсу 78 лет, он является сенатором от штата Вермонт, и в последних опросах общественного мнения, как правило, занимает второе место по популярности у американцев после Джо Байдена. На предыдущих выборах - в 2016 году - Хиллари Клинтон в упорной борьбе обошла Сандерса в гонке за выдвижение от партии и стала кандидатом от Демократической партии, проиграв в итоге голосование Дональду Трампу.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на второй срок.

Ранее Трамп назвал сенатора Берни Сандерса наряду с Джо Байденом своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывается об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

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