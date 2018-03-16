Хиллари Клинтон ушибла руку в Индии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дели. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон потребовалась помощь врачей в больнице в Индии из-за полученной легкой травмы, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
По данным агентства, Х.Клинтон, посещавшая достопримечательности в западной Индии, обратилась к медикам, так как получила ушиб.
Экс-госсекретарь прибыла в больницу индийского города Джодхпур в минувшую среду. По словам директора больницы Суреша Гойала, она "пробыла там 15-20 минут" из-за травмы, полученной в гостинице.
По некоторым данным, Х.Клинтон травмировала запястье.
***/ тэ во мф
Интерфакс