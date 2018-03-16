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Дели. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон потребовалась помощь врачей в больнице в Индии из-за полученной легкой травмы, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным агентства, Х.Клинтон, посещавшая достопримечательности в западной Индии, обратилась к медикам, так как получила ушиб.

Экс-госсекретарь прибыла в больницу индийского города Джодхпур в минувшую среду. По словам директора больницы Суреша Гойала, она "пробыла там 15-20 минут" из-за травмы, полученной в гостинице.

По некоторым данным, Х.Клинтон травмировала запястье.

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