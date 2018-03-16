Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 12:24 16.03.2018 - 12:24

Дели. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон потребовалась помощь врачей в больнице в Индии из-за полученной легкой травмы, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс". По данным агентства, Х.Клинтон, посещавшая достопримечательности в западной Индии, обратилась к медикам, так как получила ушиб. Экс-госсекретарь прибыла в больницу индийского города Джодхпур в минувшую среду. По словам директора больницы Суреша Гойала, она "пробыла там 15-20 минут" из-за травмы, полученной в гостинице. По некоторым данным, Х.Клинтон травмировала запястье. ***/ тэ во мф Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс