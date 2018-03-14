Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 22:39 14.03.2018 - 22:39

Нью-Йорк. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Одним из наиболее вероятных источников происхождения химиката "Новичок" может быть Великобритания, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В середине 90-х годов западные спецслужбы вывезли на Запад ряд наших специалистов, их имена известны, а также некоторую документацию и продолжили исследования в данном направлении, в том числе в Великобритании и США. Достигнутые этими странами положительный результат по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием "Новичок", подтверждены и отражены в более чем 200 открытых источников стран-НАТО. Эти ссылки у нас есть. Готовы их предоставить", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По его словам, "собственно идентификация отравляющего вещества, якобы примененного в инциденте, производилась в научно-техническом центре министерства обороны Великобритании, на базе которого и велась разработка, а также производство химоружия, в том числе данного типа".

"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов и по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания", - заявил российский постпред.

"Мы с вами здесь не химики. Я вам приведу мнение одного профессионального химика: чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно "Новичок", а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что это газ "Новичок", то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула", - продолжил российский дипломат.

"Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ "Новичок", то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить", - отметил он.

В.Небензя подчеркнул, что в "Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились".

Йф жг

Neuer Inhalt Horizontal Line