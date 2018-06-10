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Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Участники саммита G7 в канадском Квебеке помимо изложения позиции по другим проблемам в итоговом коммюнике также осудили применение химического оружия в Сирии, ответственность возложена на сирийские власти и ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура).

"Мы осуждаем непрекращающееся применение химического оружия сирийским режимом и ИГ", - говорится в документе.

В нем содержится призыв "ко всем, кто оказывает поддержку режиму, обеспечить приверженность обязательствам об уничтожении химоружия".

Коммюнике также призывает Северную Корею "к полному, проверяемому и необратимому отказу от оружия массового уничтожения, а также от баллистических ракет и реализации соответствующих программ".

При этом в документе приветствуются последние шаги северокорейского руководства, направленные на денуклеаризацию, однако подчеркивается, что все страны "должны продолжить оказывать давление на Северную Корею с тем, чтобы побудить ее изменить нынешний курс".

Участники саммита включили в итоговое коммюнике положение о том, что они "озабочены ситуацией в Южно-Китайском море".

Они выступили против "любых односторонних действий, которые могут обострять конфликт и подрывать региональную стабильность".

В коммюнике отмечается, что у стран G7 "вызывает обеспокоенность" палестино-израильский конфликт и они призывают к возобновлению переговорного процесса между Палестиной и Израилем.

Лидеры "семерки" в коммюнике также подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату.

Коммюнике распространено от имени семи участников саммита. Однако, как сообщалось, президент США Дональд Трамп, который покинул саммит ранее, отправившись в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил, что, с учетом последних высказываний премьера Канады Джастина Трюдо, решил отказаться от одобрения итогового коммюнике.

"Учитывая не соответствующие действительности заявления Джастина на его пресс-конференции и тот факт, что Канада установила огромные пошлины на продукцию наших фермеров, рабочих и компаний, я велел представителям США не подписывать коммюнике", - написал он в своем твиттере.

Д.Трюдо заявил журналистам по итогам саммита, что если США продолжать введение импортных пошлин, то последует "жесткий ответ".

Гк бс

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Интерфакс