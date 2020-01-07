Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 13:59

Берлин. 7 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны Хорватии заявило во вторник, что 14 хорватских военнослужащих будут передислоцированы из Ирака в Кувейт, сообщает Associated Press.

В заявлении ведомства говорится, что дальнейшие шаги будут сделаны в результате консультаций с союзниками по НАТО.

Ранее в Берлине заявили о намерении передислоцировать 35 военнослужащих в Иорданию и в Кувейт из Ирака. О таком же решении заявили в Словакии, семь военнослужащих которой находится в Ираке.

Вместе с тем, в Словении заявили, что шесть ее военнослужащих остаются в Ираке на базе в Эрбиле. Минобороны этой страны отметило, что постоянно следит за ситуацией.

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