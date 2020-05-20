Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 17:23

Рим. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Хорватия запланировала парламентские выборы в стране на 5 июля, сообщают в среду западные СМИ.

"Президент республики решил организовать парламентские выборы в Хорватии 5 июля", - говорится в заявлении, распространённым офисом президента Зорана Милановича.

В парламенте Хорватии 151 место. Ранее на этой неделе он был распущен в преддверии новых выборов.

Население Хорватии составляет 4,2 млн человек, эту страну не так сильно затронул коронавирус, как другие европейские государства. В Хорватии скончалось 96 человек, заразившихся вирусом.

Власти страны настаивают на проведении выборов как можно скорее, поскольку опасаются второй волны коронавируса осенью 2020 года.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции