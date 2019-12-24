Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 9:38

Брюссель. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Жители многих стран мира во вторник активно готовятся к празднованию Рождества, которое большинство христиан западного мира празднуют в ночь на 25 декабря.

Традиционно в Соборе Святого Петра в Ватикане пройдет торжественное богослужение, оно начнется в 21:30 по местному времени (23:30 мск).

Христианские паломники также направляются в Вифлеем, где, как принято считать, родился Иисус Христос. В полночь в Базилики Рождества Христова состоится праздничная служба.

На городских площадях в больших городах и небольших населенных пунктах разных стран мира установлены празднично наряженные ели, открыты рождественские ярмарки, на которых можно купить угощения, а также предметы декора и подарки, сделанные зачастую своими руками. Одни из самых больших ярмарок работают в Зальцбурге, Страсбурге, Берлине и Гётеборге.

Королевские семьи во многих странах отмечают Рождество в соответствии со своими устоявшимися традициями. Например, британское королевское семейство проводит период рождественских праздников в Сандрингемском дворце в Норфолке. Королева Елизавета II и члены ее семьи в сочельник устраивают обед при свечах, а уже в Рождество отправляются на торжественное богослужение. Британцы в среду также смогут посмотреть праздничное видеообращение королевы.

В шведской королевской семье принято собираться вместе во дворце Дроттнингхольм на рождественский обед. Ежегодно члены семьи короля Карла XVI Густава записывают видеоролики, на которых они занимаются различными рождественскими активностями, например, готовят печенье, катаются на санках или делают праздничные украшения своими руками.

В Монако князь Альбер II вместе со своей семьей каждый год устраивает прием, на который приглашают более 600 детей возрастом от 5 до 12 лет. Детям дарят подарки, им показывают спектакль, а также к ним приходит Санта Клаус.

Между тем, в США также начали подготовку к Рождеству еще несколько недель назад. Украшены витрины магазинов, улицы, а также правительственные и государственные здания. В частности, ранее в декабре первая леди США продемонстрировала рождественский декор в Белом доме. Однако американская президентская чета на праздники уехала из Вашингтона в Мар-о-Лаго во Флориде, где планирует провести праздники. Согласно опросу Gallup, практически все американцы (93%) заявили, что будут отмечать Рождество. Однако лишь 35% из них считают этот праздник "исключительно религиозным".

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отвечают Рождество в ночь на 25 декабря.

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