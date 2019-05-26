Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Предварительные результаты обработки данных на выборах в Европарламент по 291 из 401 избирательного округа в Германии подтверждают победу христианских демократов и "Зеленых", на третьем и четвертом месте - сильно проигрывающие социал-демократы и уверенно увеличивающие собственную поддержку правые.
Христианско-демократический союз Ангелы Меркель получает 21,4% голосов, партнерская партия ХСС из Баварии - 9,9%. Вместе партии, образующие блок, по данным на 23:18 (0:18 мск понедельника) получают на выборах первое место.
На втором месте - "Зеленые", у них 20,6% голосов, это исторический максимум партии.
На третьем месте - сильно ослабленная Социал-демократическая партия Германии СДПГ с 16% голосов.
На четвертом - правая "Альтернатива для Германии", у нее 9,9%, партия увеличила свою поддержку по сравнению с результатами выборов 2014 года.
Результаты будут корректироваться и меняться в зависимости от того, голоса со скольких участков будут подсчитаны.
В целом опубликованные официальные данные подтверждают тенденции, обозначенные экзит-поллами - потерю голосов христианскими демократами и социал-демократами, рост правых и серьезную победу "Зеленых".
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