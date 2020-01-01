Этот контент был опубликован 1 января 2020 г. 14:20

Брюссель. 1 января. ИНТЕРФАКС - Полиция в минувшую новогоднюю ночь произвела в Брюсселе около 180 административных задержаний и 27 арестов лиц, особо бурно отмечавших праздник.

В бельгийской столице хулиганы подожгли около 20 автомашин и один мотороллер, еще пару десятков автомобилей повредили, разгромили трамвай, побив в нем все окна, разбили павильон автобусной остановки, расписали граффити несколько вагонов метро. Один человек получил тяжелое ножевое ранение и находится в критическом состоянии, сообщил официальный представитель полиции.

Помимо поджогов автомобилей, пожарные выезжали в разные места города для тушения 9 пожаров в домах и поджогов около 80 мусорных баков.

Пришлось оказывать помощь 23 пострадавшим от запуска фейерверков. 10 из них увезли на каретах скорой помощи.

Перестрелка возникла среди ночи в городе Шарлеруа. Два человека были ранены и доставлены в госпиталь.

В Льеже хлопот полиции доставили вандалы. Около 60 разогретых спиртным человек устроили погромы на нескольких улицах города. Они кидали камни и петарды в полицейские и пожарные автомобили, разрушили укрытие автобусной остановки и изуродовали фасад книжного магазина. Были сильно разбиты несколько автомобилей, два из них подожжены. На своем пути хулиганы поджигали мусорные баки.

Разгулявшуюся толпу пришлось унимать сорока полицейским.

Полиция уточняет, что это пока не окончательный для нее итог новогодней ночи в Бельгии.

1ов бп

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