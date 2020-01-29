Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 15:55

Дубай. 29 января. ИНТЕРФАКС - Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что они нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в административном округе Джизан в Саудовской Аравии, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Согласно заявлению повстанцев, при атаке использовались беспилотники и ракеты.

Также представитель хуситов Яхья Сари заявил, что повстанцы атаковали аэропорты в Джизане и городе Абха. По его словам, это был ответ на один из ударов, нанесенных саудовскими военными по позициям хуситов.

Подробностей об ударах Сари не сообщил.

Прежде Хуситы заявляли об атаках на Saudi Aramco в сентябре. В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!