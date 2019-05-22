Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 11:14

Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар по аэропорту в саудовском городе Наджран с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает в среду подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".

В сообщении канала отмечается, что были атакованы ангары, в которых находятся военные самолеты.

Сообщений о пострадавших или нанесенном ущербе со стороны Саудовской Аравии не поступало.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

1кю ар

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